У НБУ констатували непередбачуваність курсу гривні

Жоден аналітик не може вгадати курс гривні

Переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Курс на сегодня очень трудно прогнозируется даже аналитиками. Мы видели по тем тенденциям, которые происходили в последние полгода, что по статистике почти никто из аналитиков не угадал, какой курс на самом деле будет осенью и зимой", - сказал он.

В связи с этим НБУ расширяет возможности для банков, бизнеса и населения хеджировать свои валютные риски.

"Мы позволили хеджирование валютных рисков также и под долговые операции, мы также позволили хеджирование через беспоставочные форварды, так называемые деривативы", - сказал он.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступает в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюту и валютные операции", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу с 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.