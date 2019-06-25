НБУ вилучає з обігу моенти дрібних номіналів

Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом 1, 2 и 5 копійок. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Смолій повідомив, що також з обігу поступово буде вилучатися монета номіналом 25 копійок, яка поки залишається платіжним засобом.

За даними прес-служби НБУ, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом 1 жовтня 2019 року. Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.

Для полегшення готівкових розрахунків в Україні можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) до сум, кратних 10 копійкам.

Нагадаємо, рішення про введення в обіг монет номіналом 1, 2, а також 5 і 10 гривень було представлено Нацбанком в березні 2018 року.

В кінці квітня 2018 року Національний банк України (НБУ) ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні.

У січні 2019 року голова НБУ Яків Смолій повідомив про те, що Національний банк в поточному році відкарбує по 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень.