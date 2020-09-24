В Україні з наступного тижня не прийматимуть старі купюри: що з ними робити

Усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, та монети номіналом 25 копійок перестають бути засобом платежу з 1 жовтня. Протягом трьох років їх можна здати в банки в Національний банк.

Відповідне рішення ухвалив Національний банк України

Згідно з рішенням НБУ, усі магазини, ресторани, сфера побуту з 1 жовтня 2020 року мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот - до 16 жовтня здати до кас банків для зарахування на рахунки.

За даними НБУ, банкнот до 2003 року в обігу залишилося близько 1,8% від загальної кількості. Ними практично не користуються, в у НБУ вважають, що українці не відчують якихось незручностей.

Зразки банкнот до 2003 року та монети 25 копійок

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, упродовж наступних трьох років:

в усіх українських банках - упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2021 року включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2023 року включно.

Крім того, Національний банк України активізує виведення з обігу паперових банкнот номіналом 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років. Це ж стосується монети 1 гривня жовтого кольору, яка карбувалася до 2018 року. З 1 жовтня, потрапляючи в банки, ці гроші не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку.

У НБУ обґрунтовують такий крок економічною доцільністю. НБУ вже почав карбувати монети 1, 2, 5 та 10 гривень, які живуть 20-25 років.

На відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні монета 1 гривня жовтого кольору, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

Нагадаємо, Національний банк виводить з обігу монету номіналом 25 копійок. З 1 жовтня монета цього номіналу перестає бути платіжним засобом.

Відзначимо, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.