НБУ змінить критерії визначення системно важливих банків

Статус системно важливих мають тільки три державні банки

Национальный банк планирует изменить критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, соответствующее решение связано с необходимостью учета международной практики в определении критериев системной важности, в частности рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority).

"Новые подходы должны точнее отражать значимость банков для рынка", - отмечается в сообщении.

Такоим образом, НБУ в течение марта-апреля завершит обновление методологии оценки системной важности банков. Обновленные критерии, а также утвержденный перечень системно важных банков на 2020 год будет обнародован на сайте НБУ до 1 июня 2019 года.

Напомним, согласно действующим критериеям, с 2016 года системно важными банками неизменно определялись ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. В 2019 году они так же имеют статус системно важных.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.