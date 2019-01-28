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НБУ змінив методику оцінку стійкості банків

Новини » Фінанси    28.01.2019 - 13:38
НБУ змінив методику оцінку стійкості банків
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Банки зможуть покращити свої результати за допомогою реструктуризації активів

Національний банк України змінив підходи до визначення результатів оцінки стійкості банків і банківської системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, регулятор визначатиме необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та нормативу достатності основного капіталу за результатами оцінки стійкості банків.

При цьому НБУ дозволив банкам досягати необхідного рівня цих нормативів до кінця 2019 року шляхом як збільшення розміру капіталу, так і реструктуризації активів та/або зобов’язань банку, зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, Національний банк у 2018 році започаткував проведення щорічної оцінки стійкості банків та банківської системи України. Наприкінці минулого року Національний банк опублікував результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ. Ці результати показали, що банківський сектор є достатньо капіталізованим, проте має збільшувати запас міцності, щоб посилити стійкість до можливих криз.

Як повідомляло РБК-Україна, регулятивний капітал банків України за 2018 рік зріс на 10,3 млрд грн до 126,1 млрд грн. За інформацією НБУ, середній норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 січня 2019 року становить 16,18%, що суттєво перевищує вимоги законодавства (не менше 10%).

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