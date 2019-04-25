НБУ хоче нову довгострокову програму з МВФ після завершення stand-by

Національний банк зацікавлений в ухваленні нової довгострокової програми з МВФ після того, як поточна програма stand-by завершиться. Про це на брифінгу сказав голова правління НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Смолій нагадав, що ухвалена в грудні минулого року 14-місячна програма stand-by завершується на початку 2020 року. За його словами, ця програма була призначена для підтримки України в складний рік виборів.

"Україна повинна ініціювати нову програму, про що ми можемо почати говорити восени, після завершення чергового перегляду, і повернутися до відновлення більш довгострокової співпраці з МВФ", - додав він.

За його словами, співпраця з МВФ забезпечує більш комфортні умови для України на фінансових ринках.

"Продовження співпраці з МВФ є запорукою в першу чергу макрофінансової стабільності", - сказав він.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 році в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як зазначало агентство Standard & Poor's, нова програма МВФ stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ в Україні, ніж програма розширеного фінансування EFF на 17,5 млрд доларів, яка діяла з 2015 року.