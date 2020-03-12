НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти через епідемію коронавірусу

Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, на час карантину, який буде діяти в Україні до 3 квітня, банківська система працюватиме у звичайному режимі

"Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення", - повідомили в НБУ.

У НБУ додали, що банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів.

НБУ також готовий заспокоїти валютний ринок, за потреби і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань, як робив це минулого тижня і щодня цього тижня. "Сьогодні ми маємо достатній запас міцності: міжнародні резерви України перевищують 26 млрд доларів", - повідомили в НБУ.

Відзначимо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення вести карантин через поширення у світі епідемії коронавірусу. Карантин вводиться з 12 березня терміном на три тижні до 3 квітня. На цей період в Україні закриваються навчальні заклади, а також вводиться заборона на проведення масових заходів з понад 200 учасників.