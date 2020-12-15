ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 11:48
НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Окрім населення валюту скуповує бізнес, серед якого домінують девальваційні настрої

У грудні 2020 року другий місяць поспіль спостерігається підвищений попит на валюту на готівковому ринку. З початку місяця населення купило на 100 млн доларів більше, ніж продало.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

"На готівковому ринку продовжує спостерігатися переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією, який з початку грудня становило майже 98 млн доларів", - повідомив він.

За його даними, переважання попиту на іноземну валюту продовжує домінувати на форвардному сегменті ринку, "що свідчить про все ще стійкі девальваційні очікування економічних суб’єктів".

Водночас курс гривні на міжбанківському ринку зміцнився за минулий тиждень на 1,3% до 3-місячного максимуму.

"Цьому сприяло збільшення пропозиції іноземної валюти клієнтами банків в середньому на 13% порівняно з попереднім тижнем. Це дозволило Національному банку упродовж минулого тижня придбати 79 млн доларів до міжнародних резервів, які зросли до 26,8 млрд доларів", - повідомив Данилишин.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, НБУ вийшов на ринок після чотирьох тижнів, протягом яких він відмовлявся від інтервенцій з купівлі або продажу валюти.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в листопаді 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 444,4 млн доларів. Таким чином, в листопаді вперше з початку року спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 127,8 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка курс НБУНаціональний банк Українивалюта

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся