НБУ на цьому тижні виводить з обігу старі банкноти та одну монету

Національний банк України виводить з обігу монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні старих зразків, випущені до 2003 року. Ці гроші перестають бути засобом платежу з 1 жовтня.

Відповідне рішення прийняв НБУ.

Згідно з рішенням НБУ, усі магазини, ресторани, сфера побуту з 1 жовтня 2020 року мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот - до 16 жовтня здати до кас банків для зарахування на рахунки.

За даними НБУ, банкнот до 2003 року в обігу залишилося близько 1,8% від загальної кількості. Ними практично не користуються у НБУ вважаю, що українці не відчують якихось незручностей.

Зразки банкнот до 2003 року

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року упродовж наступних трьох років:

в усіх українських банках - упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2021 року включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

Крім того, Національний банк України активізує виведення з обігу паперових банкнот номіналом 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років. Це ж стосується монети 1 гривня жовтого кольору, яка карбувалася до 2018 року. З 1 жовтня, потрапляючи в банки, ці гроші не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку.

У НБУ обґрунтовують такий крок економічною доцільністю. НБУ вже почав карбувати монети 1, 2, 5 та 10 гривень, які живуть 20-25 років.

На відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні монета 1 гривня жовтого кольору, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

Нагадаємо, Національний банк виводить з обігу монету номіналом 25 копійок. З 1 жовтня монета цього номіналу перестає бути платіжним засобом.

Відзначимо, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.