У НБУ назвали головні фактори впливу на курс гривні до долара

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Долар падає через приплив валюти експортерів і спекулянтів

На укріплення курсу гривні до долара, яке спостерігається на початку 2019 року, вплинули декілька факторів. Про це перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню "НВ Бізнес".

Як зазначила Рожкова, по-перше, це сприятлива ситуація на зовнішніх ринках для українських експортерів - аграріїв і металургів.

По-друге, переконана вона, ринок звик до гнучкого курсоутворення і поступово зникає сезонність. Раніше працювало звичне очікування зростання курсу восени, що зазвичай інформаційно підігрівалося. "У зв'язку з цим люди влітку починали скуповувати валюту, в результаті восени ріс курс. Точно так же діяв і бізнес, щоб уникнути курсових втрат при закупівлі імпорту. Тепер у людей і бізнесу немає панічного ажіотажу. І бізнес, і населення починають вважати, що вигідніше: тримати на депозиті в гривні під 15% або купити валюту, і вона в кращому випадку буде лежати в банку під 1-2% річних", - додала заступник голови НБУ.

Рожкова також вважає, що валютний ринок став більш глибоким в результаті ослаблення валютних обмежень. "Крім того, ми добре попрацювали зі службою фінансового моніторингу, перекривши механізми виведення капіталу за кордон. Раніше можна було купити валюту, що подешевшала, і відразу вивести, тоді як тепер такої можливості немає", - сказала вона.

Крім того, початку цього року, нерезиденти купили гривневі ОВДП більш ніж на 6 млрд грн. "Інвестори заходять в Україну, продають валюту, купують облігації в гривні, що також позитивно впливає на ситуацію з курсом", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, глава Ради НБУ Богдан Данилишин назвав п'ять причин падіння курсу долара на початку 2019 року. Однак, на його думку, всі фактори зміцнення гривні мають короткостроковий характер, тенденція може змінитися у другій половині року.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики вважають, що після закінчення президентських виборів курс долара буде перебувати в діапазоні в діапазоні 27-28 грн/долар.