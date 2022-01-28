НБУ дав прогноз щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня

"Водночас з огляду на очікувану знижувальну корекцію цін на європейський газ у 2022 році та соціальну значущість ЖКП приведення більшості тарифів до імпортного паритету, ймовірно, буде поступовим і триватиме кілька років", - йдеться у звіті.

Як зазначили НБУ, ціни на пальне підвищувалися протягом майже всього 2021 року через подорожчання нафти у світі. Водночас регулювання максимальної торговельної націнки на окремі види пального з травня, корекція цін на світових ринках наприкінці року та зміцнення гривні впродовж більшої частини року стримували подорожчання палива.

"Надалі темпи зростання цін на пальне значно знизяться завдяки стабілізації світових цін на нафту і нижчій волатильності курсу гривні. Це, у свою чергу, гальмуватиме зростання собівартості інших компонентів споживчої інфляції, зокрема транспортних послуг", - прогнозують в НБУ.