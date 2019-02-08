НБУ дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту

Ціни на сталь будуть стабільними, на залізну руду знизяться, на зернові зростуть

Начиная с 2019 года ожидается, что фундаментальным фактором влияния на все товарные рынки будет изменение темпов роста мировой экономики и, соответственно, спроса на товары на фоне относительно стабильных объемов предложения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ за январь 2019 года.

Как отметили в НБУ, динамика мировых цен на основных товарных рынках постепенно синхронизируется. "Асимметрия, которая наблюдалась в течение последних лет, была в основном вызвана воздействием несистемных факторов, которые формировались на отдельных рынках", - отмечается в отчете.

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В частности, к таким факторам относились: рекордные урожаи зерновых, которые менялись существенным снижением урожайности; стремительное наращивание добычи железной руды в условиях снижения ее себестоимости, отметили в НБУ.

Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Незначительный рост спроса на сталь будет компенсироваться увеличением предложения. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения (особенно со стороны Австралии и Бразилии).

В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозам НБУ, на мировом рынке нефти ожидается, что в течение нескольких лет цены будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов/баррель.

Напомним, по данным Нацбанка, в 2018 году дефицит текущего счета увеличился до 4,7 млрд долларов из-за расширения дефицита торговли товарами.