НБУ дав прогноз щодо ставок за кредитами на 2019 рік

Очікується зниження ставок за кредитами

Коммерческие банки Украины в 2019 году сохранят заинтересованность в розничном кредитовании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора Национального банка.

Как отметили в НБУ, в 2019 году ускорится рост корпоративного портфеля - процесс, который начался в 2018 году.

"Этому будет способствовать ожидаемое снижение коммерческих процентных ставок, поскольку НБУ может перейти к смягчению монетарной политики в течение 2019 года", - говорится в документе.

По данным обзора НБУ, в IV квартале 2018 года банки подняли ставки по новым гривневым кредитам для населения на 1,4 п.п. до 31,5% годовых. Ставки по гривневым кредитам корпорациям выросли на 1.1 п.п. до 20,8%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, в декабре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 3,9 п.п. выше, чем в декабре 2017 года (29,2%).

Напомним, Национальный банк Украины 31 января сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отмечается в обосновании решения, сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели в 5% в 2020 году.