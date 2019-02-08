НБУ дав прогноз щодо світових цін на нафту

Ціни коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель

На мировом рынке нефти ожидается, что в течение нескольких лет цены будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов/баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ за январь 2019 года.

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Как отметили в НБУ, прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2019-2020 годах будет расти на 1,5 млн баррелей/сутки ежегодно. В то же время изменение объемов предложения нефти на рынке будет иметь схожую динамику.

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"Так, существенный рост добычи нефти в США будет компенсироваться сдерживанием добычи в рамках выполнения соглашения ОПЕК+. Введение нефтяных санкций со стороны США против Ирана будет компенсироваться новыми механизмами сотрудничества со стороны ЕС и Китая, которые суммарно импортируют около 50% иранской нефти. В частности, ЕС сообщил о планах создать специальную платежную структуру для работы с Ираном, Китай использует торговлю фьючерсами на нефть в китайских юанях", - говорится в документе.

В январе 2019 года МВФ снизил прогноз цены нефти. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти на уровне чуть ниже 60 долларов за баррель в 2019 и 2020 годах.

Напомним, в начале января 2018 года Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и 2020 годы до 67 долларов за баррель. Цифра на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года.