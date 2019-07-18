НБУ дав перший прогноз щодо облікової ставки

Національний банк розпочинає публікацію прогнозів щодо облікової ставки. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що публікація прогнозу відбуватиметься під час щоквартального перегляду макроекономічного прогнозу НБУ.

"Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% впродовж наступних років за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%", - сказав він.

За його словами, найбільш стрімке зниження ставки очікується протягом 2020 року разом з поверненням інфляції до цільового діапазону та покращенням інфляційних очікувань.

Водночас реалізація низки проінфляційних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження, може зумовити більш повільне зниження процентної ставки до 8%, додав Смолій. У той же час збільшення попиту нерезидентів на гривневі ОВДП та відповідне зміцнення обмінного курсу створить можливості для більш швидкого зниження облікової ставки порівняно з базовим сценарієм.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 п. п. до 17,5% річних.