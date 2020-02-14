НБУ дав оцінку поточному курсу гривні до долара

Поточний курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба центробанку.

Як зазначив Чурій, НБУ відмовився від фіксованого курсу та запровадив гнучке курсоутворення у 2015 році. З того часу режим гнучкого курсоутворення є важливим елементом політики інфляційного таргетування і виступає головним запобіжником накопичення дисбалансів у економіці.

"НБУ вже давно не витрачає міжнародні резерви на підтримання штучного курсу гривні, а лише згладжує надмірні курсові коливання в той чи інший бік", - додав він.

Як за його словами, ревальвація гривні, зумовлена ринковими факторами, також не створює загроз для параметрів платіжного балансу країни. Так у минулому році дефіцит поточного рахунку навіть звузився завдяки меншому дефіциту зовнішньої торгівлі товарами, стійкому зростанню експорту послуг, меншим обсягам репатріації дивідендів. За його словами показники були б ще кращі, якщо не враховувати суто статистичний ефект від розмитнення євроблях та резервні обсяги імпорту газу напередодні переговорів з "Газпромом" у 2019 році.

Нагадаємо, нагадаємо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що поліпшення макроекономічної ситуації дає Національному банку України (НБУ) змогу продовжувати валютну лібералізацію. Як зазначив Чурій, в планах НБУ - скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов’язання (контракти, сплата кредитів). За його словами, такий революційний крок є можливим, але для цього як мінімум має бути остаточно затверджена нова програма з МВФ.

Відзначимо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс.