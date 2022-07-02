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НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни

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Україна, Субота 02 липня 2022 15:43
НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України оцінює падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2022 року в 40%. Це попередні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука для журналу Rabbit Hole.

Як зазначив Ніколайчук, зараз доводиться спиратися на різні оцінки, засновані на результатах опитувань і показниках, що відображають динаміку в різних секторах економіки.

Зокрема, за даними опитування НБУ, на початку березня близько третини підприємств не працювали повністю. Наприкінці травня це число зменшилося до 14%.

"Але в більш загальному плані ми оцінюємо, що в другому кварталі ВВП впав на 40% в порівнянні з другим кварталом минулого року", - сказав він.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ реальний ВВП України може скоротитися не менше ніж на третину в 2022 році.

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