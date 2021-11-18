НБУ надав банкам більше можливостей для операцій на валютному ринку: як це вплине на курс

"Це сприятиме зростанню ролі банків у згладжуванні надмірних курсових коливань на валютному ринку та підвищенню ліквідності та глибини ринку загалом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, попереднє коригування значень лімітів відкритої валютної позиції відбулось у січні 2020 року. Ліміти довгої та короткої валютної позиції банків було підвищено вдвічі - до 10% від їхнього регулятивного капіталу.

Ці зміни сприяли збільшенню обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку: середньоденний обсяг операцій між банками з урахуванням угод із НБУ у 2020 році збільшився на 11%, а у 2021 році (станом на 17 листопада) - ще на 9%.