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НБУ надав банкам більше можливостей для операцій на валютному ринку: як це вплине на курс

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) з 1 грудня 2021 року підвищив ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків з 10% до 15% від їхнього регулятивного капіталу. Це розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку на суму близько 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Це сприятиме зростанню ролі банків у згладжуванні надмірних курсових коливань на валютному ринку та підвищенню ліквідності та глибини ринку загалом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, попереднє коригування значень лімітів відкритої валютної позиції відбулось у січні 2020 року. Ліміти довгої та короткої валютної позиції банків було підвищено вдвічі - до 10% від їхнього регулятивного капіталу.

Ці зміни сприяли збільшенню обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку: середньоденний обсяг операцій між банками з урахуванням угод із НБУ у 2020 році збільшився на 11%, а у 2021 році (станом на 17 листопада) - ще на 9%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 8-12 листопада 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 858,30 млн доларів. Більш значною покупка була тільки в останній тиждень 2019 року.

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Національний банк України