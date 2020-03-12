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НБУ оброблятиме банкноти в печі для боротьби з коронавірусом

Новини » Економіка     12.03.2020 - 18:09
НБУ оброблятиме банкноти в печі для боротьби з коронавірусом
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Після двотижневого карантину банкноти піддаватимуть температурному шоку

Національний банк з метою зменшення ризиків поширення коронавірусу змінив правила обробки готівки, яка надходить до центрального сховища від комерційних банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, спочатку готівка зберігатиметься у окремому сховищі впродовж щонайменше 14 днів.

"Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до кількох діб згідно з наявними даними)", - повідомили в НБУ.

Лише після цього періоду зберігання здійснюватиметься обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення у обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку, розповіли в прес-службі.

"На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі із вірусом", - додали в НБУ.

Нагадаємо, раніше прес-служба НБУ повідомила, що Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що гривнева готівка, яка надходить в центральне сховище Національного банку, буде зберігатися там два тижні через небезпеку зараження працівників коронавірусом.

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