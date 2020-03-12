ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ будет обрабатывать банкноты в печи для борьбы с коронавирусом

Новости » Экономика     12.03.2020 - 18:09
НБУ будет обрабатывать банкноты в печи для борьбы с коронавирусом
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

После двухнедельного карантина банкноты будут подвергаться температурному шоку

Национальный банк с целью уменьшения рисков распространения коронавируса изменил правила обработки наличности, поступающей в центральное хранилище от коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, сначала наличность будет храниться в отдельном хранилище в течение минимум 14 дней.

"Этот срок значительно превышает период выживания коронавирус на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)", - сообщили в НБУ.

Только после этого периода хранения будет проводиться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возврата в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку, рассказали в пресс-службе.

"На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом", - добавили в НБУ.

Напомним, ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище Национального банка, будет храниться там две недели из-за опасности заражения работников коронавирусом.

Нарушители карантина: кто отказался соблюдать правила Кабмина УЕФА может перенести Евро-2020 на 2021 год
Новости Украины Национальный банк УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь