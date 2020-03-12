НБУ будет обрабатывать банкноты в печи для борьбы с коронавирусом

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

После двухнедельного карантина банкноты будут подвергаться температурному шоку

Национальный банк с целью уменьшения рисков распространения коронавируса изменил правила обработки наличности, поступающей в центральное хранилище от коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, сначала наличность будет храниться в отдельном хранилище в течение минимум 14 дней.

"Этот срок значительно превышает период выживания коронавирус на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)", - сообщили в НБУ.

Только после этого периода хранения будет проводиться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возврата в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку, рассказали в пресс-службе.

"На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом", - добавили в НБУ.

Напомним, ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище Национального банка, будет храниться там две недели из-за опасности заражения работников коронавирусом.