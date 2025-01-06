НБУ более чем в два раза сократил расходы на поддержку гривны

НБУ в течение недели 30 декабря 2024 года - 3 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 744,10 млн долларов. Это в 2,2 раза меньше, чем рекордный объем с начала войны неделей ранее - 1,625 млрд долларов.

Спрос на валюту резко вырос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекроет интервенции на межбанке.

Ране в НБУ заявили, что увеличение бюджетных расходов в конце года является традиционным сезонным явлением. НБУ ожидает увеличения спроса на валюту и готов компенсировать дефицит.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара снова вырос и достиг исторического максимума - 42,08 грн/доллар. За неделю доллар подорожал на 16 копеек.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара вырос на 30 копеек до 42,50 грн/доллар.

Напомним, за 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет