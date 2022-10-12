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Новая программа Украины с МВФ: в НБУ озвучили ожидания

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Украина, Среда 12 октября 2022 15:52
Новая программа Украины с МВФ: в НБУ озвучили ожидания Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В приоритете для правительства и Национального банка в перспективе месяца - это работа с МВФ и открытие новой большой программы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы НБУ Юрия Гелетия агентству "Интерфакс-Украина".

Это может быть либо EFF (Extended Fund Facility), либо стенд-бай. То есть, классическая расширенная программа, которая будет направляться на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ. Она будет своего рода бенчмарком для всех международных партнеров. Мы активно над этим работаем", – сказал он.

По его словам, в октябре должна состояться миссия Фонда, с которой будет обсуждаться целый каскад вопросов, в частности, макроэкономическая ситуация в Украине, вопросы бюджета 2023 года и валютно-курсовой политики.

"Это будет команда с новым руководителем миссии. Я надеюсь, что у нас будет плодотворный диалог, который будет способствовать лучшему пониманию со стороны МВФ текущих вызовов для нашей страны, нашей фискальной и монетарной политики", - отметил Гелетий.

Он также добавил, что одной такой программы МВФ вряд ли будет достаточно, поэтому нужно активно работать с другими партнерами, прежде всего, с ЕС, США и другими странами G7.

Напомним, 7 октября МВФ выделил Украине 1,3 млрд долларов в рамках программы Rapid Financing Instrument. Средства должны поступить в ближайшее время.

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