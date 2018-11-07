НБУ встановив на 8 листопада курс гривні на рівні 27,89 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада встановлено на такому рівні: 2789,6958 гривень за 100 доларів (-5,8882 гривень).

При цьому курс долара на 7 листопада становить 2795,584 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 7 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8980 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 6 листопада (27,9583 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 7 листопада 2018 року впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 27,90 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,88 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок 31,99 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,08 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 32,21 гривень за євро.