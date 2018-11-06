НБУ на 7 листопада встановив курс гривні на рівні 27,95 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 листопада, встановлений на такому рівні: 2795,584 гривень за 100 доларів (-5,9473 гривень).

При цьому курс долара на 6 листопада становить 2801,5313 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 6 листопада склала 27,95 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2795,83 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 5 листопада (28,0163 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 листопада 2018 року впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,98 грн/долар, курс купівлі знизився на 4 копійки до 27,96 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,93 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 28,11 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 6 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,18 гривень за євро.