Готівковий курс долара в продажу знизився до 27,32 гривень/долар

Євро подешевшав на 15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 серпня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 12 копійок - до 27,32 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 7 копійок - до 27,03 гривень за долар. Порівняно з даними 6 серпня курс євро на продажу знизився на 15 копійок - до 31,73 гривень за долар.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,60 - 27,25 (26,60 - 27,43 - 6 серпня), продажу 27,18 - 27,90 (27,32 - 27,90 - 6 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,0391 (27,1026 - 6 серпня), продажу - 27,3290 (27,4451 - 6 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,55 - 31,55 (30,00 - 31,75 - 6 серпня), продажу - 31,49 - 32,32 (31,65 - 32,33 - 6 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,1736 (31,2383 - 6 серпня), продажу - 31,7353 (31,8804 - 6 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,820 - 4,230 (2,800 - 4,255 - 6 серпня), продажу - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 6 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,937 (3,956 - 6 серпня), продажу 4,332 (4,346 - 6 серпня) грн за 10 рублів.