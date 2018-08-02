НБУ на 3 серпня зміцнив курс гривні до 31,38 грн/євро

Євро подешевшав на 15,5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс євро до гривні - до 31,38 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на завтра встановлено на такому рівні:

3137,9686 гривні за 100 євро (-15,5221).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс євро на 1 серпня становить 3153,4907 за 100 євро.

Курс долара на міжбанку у продажу 2 серпня 2018 року підвищився на 4 копійки - до 27,04 грн/дол, курс купівлі підвищився на 2,5 копійок - до 27,01 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 9,9 копійок - до 31,43 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 серпня 2018 року, о 11:40 курс долара у продажу у порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 5 копійок - до 27,15 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 8 копійок - до 26,90 гривень за долар. Порівняно з даними на 1 серпня курс євро у продажу не змінився і склав 31,77 гривень за євро.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.