НБУ на 5 листопада встановив курс гривні на рівні 28,13 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2813,2823 гривень за 100 доларів (-2,504 гривень).

При цьому курс долара на 2 листопада становить 2815,7863 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 2 листопада склало 28,13 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1389 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 1 листопада (28,1778 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 2 листопада 2018 року курс долара виріс в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 6 копійок до 28,18 грн/долар, курс купівлі зріс на 6 копійок до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,23 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 28,19 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,32 гривень за євро.