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НБУ на 29 грудня трохи підвищив офіційний курс долара

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 07:45
НБУ на 29 грудня трохи підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав після різкого зниження

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлений на такому рівні: 28,3668 гривень за 1 долар (+0,0121 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 28,3547 гривень за 1 долар.

НБУ на 29 грудня трохи підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження на 10 копійок.

НБУ на 29 грудня трохи підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 28 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 34,62 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.

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