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НБУ на 29 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар

Новини » Фінанси    26.10.2018 - 16:00
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні:

2826,5984 гривень за 100 доларів (-6,9598).

При цьому курс долара на 25 жовтня становить 2833,5582 гривень за 100 доларів.

НБУ на 29 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 26 жовтня склало 28,28 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2803 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 25 жовтня (28,3335 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,34 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок - до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,20 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,34 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок - до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,20 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,26 грн/долар НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,28 грн/долар
Теми: Курс долара
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