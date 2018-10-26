НБУ на 29 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні:

2826,5984 гривень за 100 доларів (-6,9598).

При цьому курс долара на 25 жовтня становить 2833,5582 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 26 жовтня склало 28,28 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2803 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 25 жовтня (28,3335 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,34 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок - до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,20 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,34 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок - до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,20 гривень за євро.