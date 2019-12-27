НБУ на 27 грудня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2329,2885 гривень за 100 доларів (+3,7730 гривень).

При цьому курс долара на 26 грудня становить 2325,5155 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 26 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 23,29 гривень за долар, курс купівлі до 23,27 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 25,83 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 грудня довідковий курс на рівні 23,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 грудня (23,27 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 26 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 23,28 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 25,83 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,99 (22,93 - 24 грудня), продажу - 23,28 (23,24 - 24 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,36 (25,31 - 24 грудня), продажу - 25,83 (25,76 - 24 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,43 (3,45 - 24 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 24 грудня) грн за 10 рублів.