НБУ на 26 березня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 27,9552 гривень за 1 долар (+0,1824 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить 27,7728 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 25 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,22 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 березня довідковий курс на рівні 27,96 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 березня (27,81 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 25 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 28,31 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 30,50 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,67 (27,54 - 24 березня), продажу - 28,31 (28,27 - 24 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,64 (29,48 - 24 березня), продажу - 30,50 (30,43 - 24 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,09 - 24 березня), продажу 3,67 (3,64 - 24 березня) грн за 10 рублів.