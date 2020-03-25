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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Економіка     25.03.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 25 березня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,22 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9000 - 27,9400 грн/долар, євро 30,1850 - 30,2282 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3603 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,9000

27,9400

EUR/UAH

30,1850

30,2282

RUB/UAH

0,3596

0,3603

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 24 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9900 грн/долар, євро 30,1200 - 30,1900 грн/євро, російський рубль 0,3550 - 0,3562 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 34 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,7728 гривень за 1 долар (-0,3398 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 28,1126 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня, вперше за останні кілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти, а міжбанківський ринок балансував без участі НБУ.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.

НБУ різко знизив офіційний курс долара Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 24 березня
Теми: Курс долара
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