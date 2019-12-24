ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара продовжив зниження

Новини » Фінанси     24.12.2019 - 12:35
Курс долара продовжив зниження
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар оновив черговий мінімум

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,24 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 25,76 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,93 (23,05 - 23 грудня), продажу - 23,24 (23,29 - 23 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,31 (25,45 - 23 грудня), продажу - 25,76 (25,89 - 23 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 23 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 23 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,00-23,25 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара продовжив зниження

Міжбанк

Нагадаємо, 24 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,26 гривень за долар, курс купівлі до 23,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 25,78 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 грудня довідковий курс на рівні 23,25 грн/долар, знизивши його порівняно з 23 грудня (23,27). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зафіксований на рівні 27 грн/долар. Мінекономіки прогнозує, що курс буде більш міцним.

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,9/23,1 грн.

Експерт дав прогноз курсу долара на 2020 рік Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся