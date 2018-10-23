НБУ на 24 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,14 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні:

2814,9402 гривень за 100 доларів (+6,8997).

При цьому курс долара на 23 жовтня становить 2808,0405 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 23 жовтня склало 28,14 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1487 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 22 жовтня (28,0833 гривень за долар).

Курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 23 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 6 копійок до 28,16 грн/долар, курс купівлі зріс на 6 копійок - до 28,14 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 1 копійку до 28,19 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,49 гривень за євро.