НБУ на 23 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,08 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,08 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні:

2808,0405 гривень за 100 доларів (-10,1596).

При цьому курс долара на 22 жовтня становить 2818,2001 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 22 жовтня склало 28,08 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0833 гривень за долар, що на 10 копійок нижче, ніж встановлений 19 жовтня (28,1847 гривень за долар).

На відкритті міжбанківського валютного ринку 19 жовтня курс долара знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,09 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок - до 28,07 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,42 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки - до 28,18 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,56 гривень за євро.