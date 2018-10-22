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НБУ на 23 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,08 грн/долар

Новини » Фінанси    22.10.2018 - 16:08
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,08 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні:

2808,0405 гривень за 100 доларів (-10,1596).

При цьому курс долара на 22 жовтня становить 2818,2001 гривень за 100 доларів.

НБУ на 23 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,08 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 22 жовтня склало 28,08 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0833 гривень за долар, що на 10 копійок нижче, ніж встановлений 19 жовтня (28,1847 гривень за долар).

На відкритті міжбанківського валютного ринку 19 жовтня курс долара знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,09 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок - до 28,07 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,42 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки - до 28,18 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,56 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,08 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 28,08 грн/долар
Теми: Курс долара
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