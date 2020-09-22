Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:20 22 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,22 гривень за долар, курс купівлі до 28,20 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 33,11 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2200 грн/долар, євро 33,0957 - 33,1163 грн/євро, російський рубль 0,3690 - 0,3696 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2000 28,2200 EUR/UAH 33,0957 33,1163 RUB/UAH 0,3690 0,3696

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 21 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,1730 - 33,1965 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. За прогнозом, долар подолає рівень в 28,50 гривень.