ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 10:32
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар опустився до рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:20 22 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,22 гривень за долар, курс купівлі до 28,20 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 33,11 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2200 грн/долар, євро 33,0957 - 33,1163 грн/євро, російський рубль 0,3690 - 0,3696 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2000

28,2200

EUR/UAH

33,0957

33,1163

RUB/UAH

0,3690

0,3696

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 21 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,1730 - 33,1965 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. За прогнозом, долар подолає рівень в 28,50 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся