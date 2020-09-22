Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Долар опустився до рівня 28,20 гривень
Курс долара на міжбанку за станом на 10:20 22 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,22 гривень за долар, курс купівлі до 28,20 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 33,11 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2200 грн/долар, євро 33,0957 - 33,1163 грн/євро, російський рубль 0,3690 - 0,3696 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
28,2000
|
28,2200
|
EUR/UAH
|
33,0957
|
33,1163
|
RUB/UAH
|
0,3690
|
0,3696
Зазначимо, торги по долару на міжбанку 21 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,1730 - 33,1965 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль
Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.
Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. За прогнозом, долар подолає рівень в 28,50 гривень.