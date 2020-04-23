НБУ на 23 квітня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 27,0536 гривень за 1 долар (-0,0279 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить 27,0815 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 22 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 29,47 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 квітня довідковий курс на рівні 27,08 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 квітня (27,09 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 22 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,43 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 29,68 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 27,02 (27,02 - 21 квітня), продажу - 27,43 (27,40 - 21 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,12 (29,03 - 21 квітня), продажу - 29,68 (29,66 - 21 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,19 - 21 квітня), продажу 3,63 (3,68 - 21 квітня) грн за 10 рублів.