ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     22.04.2020 - 10:38
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 22 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 29,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1300 грн/долар, євро 29,4577 - 29,4794 грн/євро, російський рубль 0,3516 - 0,3521 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,1100

27,1300

EUR/UAH

29,4577

29,4794

RUB/UAH

0,3516

0,3521

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 22 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1200 грн/долар, євро 29,4414 - 29,4740 грн/євро, російський рубль 0,3522 - 0,3528 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 27,0815 гривень за 1 долар (+0,0041 грн). При цьому курс долара на 21 квітня становить 27,0774 гривень за 1 долар.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні: долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

Нагадаємо, згідно з прогнозом консенсус-прогнозом "Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії", середній курс в 2020 році складе 28,85 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар.

НБУ на 22 квітня підвищив офіційний курс долара Курс долара трохи зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top