Готівковий курс євро знизився на 10 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар стабільний, євро падає на ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем залишився на рівні 27,97 гривень за долар, купівлі залишився на рівні 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,96 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27, 00 - 27,95 (27, 00 - 27,91 - 20 листопада), продажу 27,84 - 28,10 (27,83 - 28,19 - 20 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,74 (27,74 - 20 листопада), продажу - 28,97 (28,97 - 20 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,70 - 31,80 (30,84 - 31,80 - 20 листопада), продажу 31,70 - 32,20 (31,75 - 32,35 - 20 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,52 (31,59 - 20 листопада), продажу - 31,96 (32,04 - 20 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,20 (2,60 - 4,18 - 20 листопада), продажу - 4,15 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 20 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,85 - 20 листопада), продажу 4,27 (4,27 - 20 листопада) грн за 10 рублів.