НБУ на 2 квітня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,7538 гривень за 1 долар (+0,1249 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,6289 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 1 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 21 копійку до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 30,54 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 квітня довідковий курс на рівні 27,78 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 березня (27,62 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 1 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 28,08 гривень за долар, курс євро знизився на 25 копійок до 30,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,52 (27,55 - 31 березня), продажу - 28,08 (28,24 - 31 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,96 (30,09 - 31 березня), продажу - 30,81 (31,06 - 31 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,12 (3,16 - 31 березня), продажу 3,62 (3,64 - 31 березня) грн за 10 рублів.