НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого встановлено на такому рівні: 24,447 гривень за 1 долар (-0,0325 грн). При цьому курс долара на 14 лютого становить 24,4795 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 14 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу знизився на 1 копійку до 24,45 гривень за долар, курс купівлі до 24,43 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 лютого довідковий курс на рівні 24,44 грн/долар, знизивши його порівняно з 13 лютого (24,49 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 14 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,53 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 26,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,31 (24,39 - 13 лютого), продажу - 24,53 (24,59 - 13 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,45 - 13 лютого), продажу - 26,71 (26,80 - 13 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,56 - 13 лютого), продажу 3,88 (3,90 - 13 лютого) грн за 10 рублів