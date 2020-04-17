НБУ на 17 квітня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 квітня встановлено на такому рівні: 27,2022 гривень за 1 долар (-0,0197 грн). При цьому курс долара на 16 квітня становить 27,2219 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 16 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,32 гривень за долар, курс купівлі - 27,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,73 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 квітня довідковий курс на рівні 27,22 грн/долар, не змінивши його порівняно з 15 квітня (27,22 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 16 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,49 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,13 (27,12 - 15 квітня), продажу - 27,49 (27,48 - 15 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,24 (29,34 - 15 квітня), продажу - 29,84 (29,93 - 15 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,22 (3,22 - 15 квітня), продажу 3,71 (3,74 - 15 квітня) грн за 10 рублів.