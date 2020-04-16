Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,32 гривень за долар, курс купівлі - 27,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,73 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2800 - 27,3200 грн/долар, євро 29,6888 - 29,7323 грн/євро, російський рубль 0,3649 - 0,3658 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2800 27,3200 EUR/UAH 29,6888 29,7323 RUB/UAH 0,3649 0,3658

Нагадаємо, 15 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2600 - 27,2900 грн/долар, євро 29,6316 - 29,6642 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3656 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,2219 гривень за 1 долар (+0,1320 грн). При цьому курс долара на 15 квітня становить 27,0899 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. У той же час 26% респондентів більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні.