НБУ на 16 квітня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,2219 гривень за 1 долар (+0,1320 грн). При цьому курс долара на 15 квітня становить 27,0899 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 15 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,28 гривень за долар, курс купівлі - 27,24 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 29,89 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 квітня довідковий курс на рівні 27,22 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 14 квітня (27,05 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 15 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 27,48 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 29,93 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,12 (26,98 - 14 квітня), продажу - 27,48 (27,33 - 14 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,34 (29,19 - 14 квітня), продажу - 29,93 (29,75 - 14 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,22 (3,22 - 14 квітня), продажу 3,74 (3,72 - 14 квітня) грн за 10 рублів.