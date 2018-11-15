НБУ на 16 листопада встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар

Курс долара знизився на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 2777,4256 гривень за 100 доларів (-6,515 гривень).

При цьому курс долара на 15 листопада становить 2783,9406 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 15 листопада склало 27,77 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7730 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 14 листопада (27,8440 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 листопада 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,78 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,76 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,52 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 31,82 гривень за євро.