НБУ на 15 травня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 травня встановлено на такому рівні: 26,6792 гривень за 1 долар (-0,0105 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 26,6897 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 14 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,70 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 28,86 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 травня довідковий курс на рівні 26,68 грн/долар, знизивши його порівняно з 13 травня (26,69 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 14 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,93 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 29,09 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,66 - 13 травня), продажу - 26,93 (26,94 - 13 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,65 (28,69 - 13 травня), продажу - 29,09 (29,14 - 13 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,20 - 13 травня), продажу 3,67 (3,68 - 13 травня) грн за 10 рублів.