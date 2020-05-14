НБУ на 14 травня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 26,6897 гривень за 1 долар (-0,1050 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 26,7947 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 13 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,80 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 28,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 травня довідковий курс на рівні 26,69 грн/долар, знизивши його порівняно з 12 травня (26,80 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 13 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,05 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 29,22 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,76 (26,75 - 8 травня), продажу - 27,05 (27,03 - 8 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,74 (28,73 - 8 травня), продажу - 29,22 (29,21 - 8 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 8 травня), продажу 3,69 (3,67 - 8 травня) грн за 10 рублів.