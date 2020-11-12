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НБУ на 12 листопада підвищив офіційний курс долара

Київ, Четвер 12 листопада 2020 07:45
НБУ на 12 листопада підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 28,1610 гривень за 1 долар (+0,0404 грн).

НБУ на 12 листопада підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс росте другий день поспіль після того, як він знижувався протягом чотирьох днів.

НБУ на 12 листопада підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,27 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 листопада довідковий курс на рівні 28,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 10 листопада (28,11 грн/долар).

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, на поточному тижні очікується подальше зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.

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