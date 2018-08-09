НБУ на 10 серпня послабив курс гривні до 31,43 грн/євро

Євро подорожчав на 18 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 9 серпня, підвищив курс євро до гривні - до 31,43 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на такому рівні:

3 143,0238 гривні за 100 євро (+18,4294).

Курс євро на 9 серпня становить 3 124,5944 гривні за 100 євро. При цьому курс євро у продажу на міжбанку 9 серпня подорожчав на 12 копійок - до 31,49 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 серпня 2018 року, об 11:50 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 5 копійок - до 27,24 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 26,97 гривень за долар. Порівняно з даними 8 серпня курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 31,70 гривень за долар.

НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на дві години раніше - о 16:00. А о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.