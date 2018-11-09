НБУ на 12 листопада встановив курс гривні на рівні 27,89 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2789,1641 гривень за 100 доларів (-3,5093 гривень).

При цьому курс долара на 9 листопада становить 2792,6734 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 9 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8947 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 8 листопада (27,9309 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 27,93 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 26 копійок 31,67 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,08 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 32,22 гривень за євро.